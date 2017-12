F1: compra por telefone acaba amanhã As vendas de ingressos por telefone para o GP Brasil de Fórmula 1 serão encerradas nesta quarta-feira. Depois, só nas bilheterias do autódromo de Interlagos, a partir do dia 25. A corrida, terceira da temporada de 2002, ocorre no dia 31 e as entradas para vários setores já estão esgotadas. A estimativa dos organizadores é que 70 mil pessoas assistiram à corrida, 50 mil delas nas arquibancadas e o restante nas áreas vips. O serviço do ABN-Amro Bank funciona nesta quarta-feira das 9 às 17 horas, pelo telefone 0800-707.2002. Há ingressos disponíveis para o setores A (subida dos boxes) e G (reta oposta), para os treinos e corrida, por R$ 298,00 e R$ 198,00, respectivamente. Também há entradas no setor A apenas para o dia do GP, por R$ 266.00. O pagamento pode ser feito por meio de cartão de crédito, em até três vezes. Os bilhetes serão entregues por serviço do motoboy ou pelos Correios, no caso de compra fora da cidade de São Paulo. A partir do dia 25, os estudantes poderão comprar ingresso, nas bilheterias do autódromo, pagando a metade do preço. Para isso, deverão apresentar a carteira da UNE, UBES ou UMES. Cada estudante só poderá comprar um bilhete. Em Interlagos, a compra só poderá ser feita com pagamento em dinheiro. Do dia 25 a 28, as bilheterias abrirão às 9 horas. De 29 em diante, às 7 horas.