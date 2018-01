F1: FIA confirma a inscrição da Super Aguri para 2006 A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou, nesta quinta-feira, a inscrição da escuderia japonesa Super Aguri para a temporada 2006 da Fórmula 1, que começará em março. A equipe será a 11ª do campeonato. ?Ao receber as garantias financeiras necessárias e considerando o acordo unânime das escuderias inscritas, a FIA aceitou a inscrição tardia da Super Aguri F1 Team para o campeonato do mundo 2006 de Fórmula 1?, informou, em um comunicado oficial, a entidade. Com a confirmação da presença no Mundial deste ano, a equipe pretende anunciar os dois pilotos dentro de alguns dias. Um deles seria o japonês Takuma Sato, que correu pela BAR-Honda, em 2005. O motor dos carros será equipado pela Honda.