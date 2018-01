F1: FIA divulga data para julgamento A Federação Internacional de Automobilismo já definiu o dia 28 de setembro para o julgamento dos recursos de seis das sete equipes que utilizam pneus Michelin, consideradas culpadas pela entidade de terem se retirado sem motivo do Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1, em Indianápolis. Em 29 de junho, a FIA decidiu que as equipes Toyota, Renault, McLaren, Williams, BAR, Sauber e Red Bull deveriam ser punidas por não terem alinhado para o GP, dia 19 de junho. A única equipe envolvida que não apresentou recurso foi a Red Bull. Só depois de analisar as petições é que a FIA decidirá sobre punições. E a entidade retardou para o dia 14 de setembro a decisão sobre outras eventuais punições às equipes, para dar tempo à Michelin de reembolsar os torcedores norte-americanos, conforme foi prometido pela fábrica francesa. O tribunal de apelações da FIA poderá pronunciar-se também sobre eventuais recursos que possam ser apresentados depois da reunião de 14 de setembro. A entidade determinou também que as decisões do tribunal só serão divulgadas no dia 29 de setembro.