F1: Fisichella sai ileso de acidente O piloto italiano Giancarlo Fisichella saiu ileso de um violento acidente que tirou sua Renault da pista, nesta quinta-feira, durante os treinos da Fórmula 1 no circuito de Montmeló, em Barcelona. Ele venceu a primeira corrida da temporada, na Austrália, e está em terceiro lugar no campeonato. Segundo a agência de notícias Ansa, a avaliação preliminar do acidente determinou que um dos pneus traseiros do lado esquerdo da Renault soltou-se, provocando a derrapagem de Fisichella. O problema ocorreu na curva três do circuito catalão e fez com que o piloto perdesse o controle, batendo contra as proteções da pista. "Enquanto estava circulando, não percebi nada. Estava na oitava volta quando, de repente, o pneu afrouxou e o automóvel perdeu estabilidade. Tudo estava bem até esse momento no qual eu havia atingido 230 km/h", explicou Fisichella, que saiu do carro destroçado sem precisar de ajuda.