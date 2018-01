F1: futuro em discussão na Austrália Nesta quinta-feira, às 19 horas (horário de Brasília), começa a ser disputado o 53º Mundial de Fórmula 1. Pela primeira vez no ano, os 22 pilotos inscritos, representando 14 países, estarão juntos na pista, no primeiro treino livre para o GP da Austrália, etapa de abertura do campeonato. Pode ser o último treino de sexta-feira da prova: já atingidos pela recessão econômica mundial, os dirigentes da F1 começam a discutir, em Melbourne, formas de reduzir os custos da competição. "Acho que para 2003 teremos de eliminar os treinos de sexta-feira", defendeu o irlandês Eddie Jordan, sócio da Jordan. Ainda que a sessão que definirá o grid, quando todos tiram o máximo de seus equipamentos, nas mesmas condições, seja apenas no sábado, já as duas sessões livres desta sexta-feira (horário australiano) servem de referência para o estágio de desenvolvimento de cada escuderia. Por exemplo: a Sauber, do brasileiro Felipe Massa, tem mesmo toda a força que os treinos de pré-temporada evidenciaram? E as novas McLaren, do talentoso Kimi Raikkonen, e Williams, do arrojado colombiano Juan Pablo Montoya, não vão vencer Michael Schumacher nem com a Ferrari do ano passado? Na tarde desta quarta-feira, sob sol e temperatura de 17 graus, os mecânicos das equipes ainda trabalhavam na montagem dos carros. Uma delas, a Arrows, do brasileiro Enrique Bernoldi, atrasou tanto o seu programa para a temporada que lançou o modelo A23-Ford apenas hoje, em pleno circuito Albert Park. "Se não tivermos problemas de quebra, por termos treinado tão pouco, podemos ser a surpresa da corrida", disse Bernoldi. "O potencial do A23 é enorme." Outro representante da nova geração do Brasil na Fórmula 1, Felipe Massa, 20 anos, faz em Melbourne sua primeira corrida no Mundial. E ele passou a maior parte do dia na pista. "Aqui me sinto tranqüilo, mas no hotel penso na prova a todo instante", comentou. Junto do veloz companheiro Nick Heidfeld, Massa percorreu os 5.316 metros do traçado correndo, junto do preparador físico Josef Leberer, e depois num carro elétrico, usado nos campos de golfe. "Queria ter uma idéia da pista, saber quais as zebras que dá para passar em cima." A seqüência de curvas de Albert Park não lhe pareceram difíceis. "É mais reta e chicane. Penso que o acerto mecânico será mais importante que o aerodinâmico." Rubens Barrichello não esteve no circuito. "Ele vem apenas amanhã (quinta-feira)?, disse o seu preparador, Raniero Giannotti. Para um jornal local, o brasileiro da Ferrari voltou a tocar no desgastado tema das suas relações com Michael Schumacher: "Não sou obrigado a dar passagem a ele." Como reagirá se, eventualmente, estiver na frente do companheiro e a equipe lhe ordenar, já na primeira etapa, a troca de posições, ninguém sabe. Schumacher foi ao circuito. E, diferentemente da semana passada, quando afirmou que lutará para sair da Austrália com três ou quatro pontos, resultantes da quarta ou terceira colocações, disse ser possível vencer, mesmo com a Ferrari de 2001, como foi a opção da sua equipe. "Preferiria estar aqui com a nova Ferrari, mas o carro velho mostrou nos treinos que ainda dá para pensarmos em vencer." Um integrante da equipe Ferrari comentou que as dúvidas com relação ao modelo F2002 referem-se apenas à caixa de marchas, miniaturizada ao máximo, para aumentar a eficiência aerodinâmica, e confeccionada com uma liga metálica à base de titânio. Sua resistência ainda não está comprovada, conforme mostrou a quebra do sistema com Schumacher, em Mugello. Enquanto as equipes procuram esconder cada vez mais os seus carros nos boxes - nesta quarta-feira, os novos painéis de isolamento, ainda maiores do que em 2001, fizeram sua estréia -, o australiano Paul Stoddart, sócio da Minardi, aproximou seu time do público. Ele promoveu uma sessão de pit stops, só com troca de pneus, numa rua aberta do parque, com seu piloto Marc Webber, também australiano, estreante na Fórmula 1. Muita gente acompanhou com enorme interesse a iniciativa, contrária à incompreensível a orientação geral do evento, de total isolamento da torcida. A Prost já fechou as portas. A Jordan apresentou seu carro apenas há alguns dias porque lhe faltava um patrocinador principal. A Arrows, também por questões comerciais e técnicas - definiu seu segundo piloto há duas semanas -, lançou o modelo A23 em plena etapa de abertura do campeonato. Mais: as montadoras de automóveis, hoje muitas delas donas de escuderias de Fórmula 1, como Fiat-Ferrari, Mercedes-McLaren, Renault, Ford-Jaguar e Toyota, sabem que se a produção de 2001 for mantida este ano terá já sido um bom resultado. Em resumo: o momento econômico mundial impõe redução de despesas. "Estamos estudando várias propostas" declarou o inglês Max Mosley, presidente da Federação Internacional de Automobilismo. Ele próprio é um defensor da tese de Eddie Jordan, de excluir os treinos de sexta-feira dos GPs. Esse tema, tal qual a limitação drástica do número de motores à disposição do piloto no fim de semana, começam a ser discutidos em Melbourne. "Até a metade da temporada temos de ter uma proposta concreta, com a concordância da maioria, para ser aprovada pelo Conselho Mundial da FIA e instituída em 2003", disse Mosley. O que poderia ser um problema sério entre a Michelin e a FIA acabou tendo sua solução adiada: a empresa francesa confirmou, nesta quarta-feira, que não irá utilizar no GP da Austrália seus polêmicos pneus com sulcos. A disposição dos sulcos adotada pela Michelin foi considerada como "irregular" até por Mosley, enquanto os seus técnicos, representados por Pierre Dupasquier, defendiam sua legalidade. A Bridgestone protestou. Os quatro sulcos, apesar de simétricos, como manda o regulamento, ocupavam área mais próxima do limite da banda de rodagem, expondo a área lisa a um maior contato com o asfalto, aumentando a aderência. Como, em princípio, os franceses ratificaram seu uso em Melbourne, criou-se a expectativa de um confronto perigoso até mesmo para a realização da prova.