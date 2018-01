F1: Honda apresenta carro em janeiro A Honda, nova equipe do piloto brasileiro Rubens Barrichello na Fórmula 1, apresentará seu carro RA 106 no dia 25 de janeiro, no circuito catalão de Montmelò, na Espanha. O inglês Jenson Button testará o novo modelo primeiro e Rubinho começa o trabalho na seqüência. Já a equipe Toro Rosso anunciou que apresentará o carro STR1 apenas às vésperas do GP de Bahrein, que abre a temporada da Fórmula 1 em 2006, no dia 9 de março. A Red Bull, ex-Minardi, também lançará o RBR2 em cima da hora, no mesmo circuito de Sakhir ? seus pilotos serão o italiano Vitantonio Liuzzi e o norte-americano Scott Speed.