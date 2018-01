F1: Honda apresenta novo carro para Rubinho e Button A escuderia Honda Racing F1 - onde o piloto brasileiro Rubens Barrichello competirá ao lado do britânico Jenson Button - apresentou nesta quarta-feira, em Barcelona, o novo carro da equipe para a temporada 2006. "A Honda possui uma trajetória magnífica nos esportes de motor e é muito gratificante incorporar-se a essa equipe. Sinto um desejo enorme de pôr a mão no volante. Pelas conversas que tive com nosso departamento técnico, tenho muitas razões para ter boas expectativas para a próxima temporada", declarou Barrichello, em sua primeira apresentação de uma nova escuderia nos últimos seis anos. Já Button se demonstrou orgulhoso e entusiasmado com o novo carro da Honda. "Nas provas de inverno pude comprovar pessoalmente o gigantesco esforço realizado nos últimos meses. Estou seguro que tudo isso será recompensado esse ano", declarou o piloto britânico. O diretor técnico da Honda, Geoffrey Willis, destacou alguns detalhes do novo carro, cuja fabricação tentará resolver os problemas aerodinâmicos de 2005. "Estamos satisfeitos com os avanços realizados no túnel de vento ao longo do inverno e nossos dados demonstram que demos um grande passo adiante", declarou Willis. A Honda apresentou dois carros idênticos, com predominância do branco, para que Rubinho e Button possam iniciar os testes.