F1: Ken Tyrrell morre aos 77 anos Ken Tyrrell, fundador da equipe de Fórmula 1 Tyrrell, morreu na madrugada deste sábado, em Surrey (Inglaterra), aos 77 anos. Ele foi uma ds figuras mais influentes e populares da categoria nas décadas de 60 e 70, conquistando um título mundial de construtores (1971) e 33 vitórias em Grandes Prêmios. Há cerca de dois anos, teve constatado um câncer no seu pâncreas, que acabou ocasionando a morte. Ao todo, a Tyrrell disputou 491 GPs. Em 1997, já sem conseguir resultados expressivos, Ken Tyrrell vendeu sua equipe e abandonou a F1. Mais importante do que essa história vitoriosa é o fato dele ter lançado grandes pilotos como o escocês Jackie Stewart. ?Ken era muito mais do que um proprietário e um comandante de equipe. Era como um pai. Em seu tempo, era simplesmente o melhor?, lembrou o tricampeão mundial da Fórmula 1 (69, 71 e 73).