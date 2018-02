F1: Kimi Raikkonen supera a Renault em testes na Espanha O piloto finlandês da McLaren, Kimi Raikkonen, travou um duelo particular contra a Renault nesta quarta-feira e conseguiu ser o mais rápido do dia nos treinos em Montmeló, na Espanha, ao marcar 1m15s223. No entanto, Raikkonen só conseguiu fazer o melhor tempo do dia e superar o italiano Giancarlo Fisichella na última de suas 96 voltas. Já o brasileiro Rubens Barrichello fez apenas o sétimo tempo, com 1m16s486. A decepção ficou novamente com a equipe Super Aguri, que voltou a ser a pior do dia. Por sinal, a melhor volta da equipe japonesa foi quase 10 segundos mais lenta do que a melhor volta da Renault. Para as equipes que estão treinando em Montmeló, essa será a última semana de testes antes que os carros sejam enviados para o Bahrein - local onde acontecerá o primeiro Grande Prêmio da temporada 2006 da Fórmula 1, no próximo dia 12 de março. Confira os tempos do treino desta quarta: 1.º - Kimmi Raikkonen (FIN/McLaren) - 1m15s223 (96 voltas) 2.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) - 1m15s500 (92) 3.º - Fernando Alonso (ESP/Renault) - 1m15s801 (93) 4.º - Jason Button (ING/Honda) - 1m15s969 (88) 5.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1m16s193 (93) 6.º - Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - 1m16s381 (47) 7.º - Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1m16s486 (66) 8.º - Juan Pablo Montoya (COL/McLaren) - 1m16s538 (67) 9.º - Cristian Klien (AUT/Red Bull) - 1m16s927 (35) 10.º - David Coulthard (ING/Red Bull) - 1m18s212 (12) 11.º - Mark Webber (AUS/Williams) - 1m18s265 (88) 12.º - Christian Albers (HOL/Midland) - 1m19s300 (28) 13.º - Tiago Monteiro (POR/Midland) - 1m20s381 (35) 14.º - Yuji Ide (JAP/Super Aguri) - 1m24s455 (43)