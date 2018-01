F1: Michelan não largam, só 6 correm As sete equipes que utilizam os pneus Michelin (BAR, Renault, Williams, McLaren, Sauber, Red Bull e Toyota) resolveram não disputar o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. Todas se posicionaram no grid, mas após a volta de apresentação decidiram voltar para os boxes e assim, apenas as equipes com pneus Bridgestone (Ferrari, Jordan e Minardi), ou seja, seis carros, estão disputando as 73 voltas da corrida.