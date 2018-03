F1: Montadoras armam Mundial próprio A Associação Européia de Construtores de Veículos (ACEA) anunciou nesta sexta-feira, em Turim, que cinco dos seus associados que investem na Fórmula 1 estabeleceram um acordo para a criação de uma nova sociedade. Sua função: administrar um novo campeonato de F-1, a partir de 2008, paralelo ao existente hoje. O administrador geral do grupo Fiat, Paolo Cantarella, será o primeiro presidente. "No melhor do interesse do esporte, os cinco grandes construtores (Fiat, Mercedes, BMW, Ford e Renault) pretendem garantir ao mundo todo as imagens do futuro campeonato", diz o comunicado da ACEA. Ao que parece, as montadoras de automóveis não confiam no alemão Leo Kirch, sócio com 75 % da Slec, holding que gerencia os direitos de TV da F-1. Há pouco mais de um mês, quando informou ter adquirido parte da EM.TV na Slec, Kirch garantiu à imprensa que as corridas seriam transmitidas apenas por TVs abertas. O temor da ACEA de que Kirch passe a comercializar o evento nas TVs a cabo, seu principal ramo de atividade, ainda é real. Essa é a única explicação para as montadoras darem seqüência ao seu plano de criar um Mundial paralelo. Há impasse também nas negociações para que a ACEA adquira, de Kirch, uma parte na sociedade da Slec, o que lhes garantiria voz ativa nas definições do futuro da F-1. O "Acordo da Concordia", conjunto de regras que regulamenta as relações entre os promotores e as equipes, termina no fim de 2007, daí a ACEA falar em "seu campeonato" em 2008. "O movimento é aberto a outras montadoras que desejam disputar a competição?, traz a nota da associação européia. No fundo, tudo ainda não passa de uma forma de pressionar Bernie Ecclestone, o diretor executivo e dono de 25% da Slec, a intervir nas negociações entre Kirck e a ACEA. A entidade deseja ser sócia também da F-1, mas os termos de Kirch, embora pouco conhecidos, não atendem os interesses da Fiat, Mercedes, BMW, Ford e Renault, os que pagam a maior parte da conta da F-1.