F1: Novas regras têm reunião decisiva A garantia de que a temporada programada para começar dia 9 de março na Austrália será uma das mais surpreendentes da história pode ser dada nesta terça-feira, em Londres. Representantes das equipes, dos pilotos, patrocinadores, dentre outros segmentos da Fórmula 1, decidem o que ainda está pendente no regulamento da competição. Se for ratificada a medida anunciada por Max Mosley, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), semana passada - proibição de reabastecer o carro entre a sessão de classificação e a corrida -, quem gosta de acompanhar as provas do Mundial assistirá a uma revolução. A Fórmula 1 será disputada como um jogo de xadrez, em razão da importância que a estratégia assumirá. O delegado técnico e inspetor de segurança da Fórmula 1, Charlie Whiting, afirmou hoje em São Paulo, onde veio vistoriar Interlagos, não acreditar em mudanças no já anunciado por Mosley. Confirmada sua previsão, as equipes deverão decidir a estratégia que irão utilizar na corrida antes da sessão de definição do grid, sábado à tarde, realizada agora das 14 às 15 horas. Isso porque depois do treino os carros serão recolhidos num parque fechado e nada poderá ser feito neles até a hora da largada, no dia seguinte. Mesmo que a Ferrari produza este ano outro modelo quase invencível, como pode ser o caso, depois dos primeiros testes do F2003-GA, o novo regulamento acrescenta tantas variáveis na competição que parte dessa força será diluída, não há dúvida.