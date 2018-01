F1: novidades não alteram resultados O segundo tempo de Eddie Irvine, da Jaguar, 1min20s615, hoje no primeiro treino livre do GP da Espanha, relaciona-se muito mais com a necessidade de seu time aparecer na mídia do que com sua evolução repentina por causa da eletrônica. O líder do campeonato, David Coulthard, da McLaren, empatado com Michael Schumacher, com 26 pontos, ficou com o melhor tempo do dia, hoje, 1min20s107, enquanto Rubens Barrichello, da Ferrari, foi o terceiro, 1min20s615. A volta da eletrônica embarcada não alterou a rotina dos resultados dos últimos treinos da Fórmula 1. E, segundo pilotos e dirigentes, não deve causar nenhuma surpresa amanhã na sessão de classificação. O sexto tempo de Mika Hakkinen, companheiro de Coulthard, 787 milésimos de segundo mais lento, apenas comprova que Coulthard treinou possivelmente com o carro mais leve. Irvine explicou o segundo tempo: "Não quero que as pessoas achem que somos tudo isso, mas com o meu novo engenheiro, Mark Ellis, já conseguimos melhorar muito o carro." Michael Schumacher obteve o quinto tempo, 1min20s880, enquanto Olivier Panis, também com pouca gasolina na BAR, a exemplo de Irvine, fez 1min20s826, quarto mais rápido. O alemão comentou que os dados obtidos hoje somados aos dos testes de três dias, há um mês, no mesmo circuito, ofereceram à Ferrari "excelentes" indicações de como acertar o carro para amanhã, na definição do grid, e domingo, durante as 65 voltas da prova. "Não sabemos qual o melhor pneu ainda, mas com certeza não passaremos pelas dificuldades de Ímola." No GP de San Marino a Ferrari errou ao optar pelos pneus mais duros. Rubinho elogiou o comportamento da sua Ferrari F2001. "Comecei o treino com 80% do ajuste de Mugello (circuito da sua equipe) e o carro já está muito bom." Os 4.730 metros do traçado, no entanto, mudam bastante de um dia para o outro. "O vento conta muito aqui, como Silverstone. De repente até a relação de marchas deve ser alterada em função de como ele soprar." Desta vez o piloto brasileiro não fez comparações com o resultado de Schumacher, como normalmente faz. Quem tratou de dar as mais variadas razões para, de novo, estar bem atrás do companheiro foi Mika Hakkinen. "Tínhamos programas distintos de trabalho, David registrou seus melhores tempos em horários diferentes dos meus e ele não teve problemas de câmbio." A própria equipe começou já a pressionar Hakkinen para que ele volte a produzir o costumeiro. Hoje o finlandês tem apenas 4 pontos diante de 26 de Coulthard. Além disso, tem sido regularmente mais lento que o escocês. Quinta-feira Hakkinen desmentiu as notícias que o davam fora das pistas no fim do ano. Mais uma vez Enrique Bernoldi, da Arrows, foi mais veloz que o parceiro, Jos Verstappen. "E ele tinha 20 quilos de gasolina a menos que eu", disse Bernoldi, 16.º tempo. Luciano Burti estreou na Prost Grand Prix e ficou em 21.º. O piloto tinha marcas nas mãos e nas costas por não estar acomodado corretamente no cockpit. Burti não conseguiu fazer um único treino com seu novo time. "Fui conhecer o carro hoje", contou. "Precisamos melhorar a aerodinâmica, mas o AP 04 é bom." Tarso Marques, da Minardi, quase não treinou à tarde porque o freio traseiro esquerdo bloqueou suas rodas, ele rodou e ficou parado na brita. O tempo da manhã lhe deu apenas a 22.ª marca do dia. "Uma pena. Nosso potencial aqui não é ruim."