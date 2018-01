F1 pode ter recorde histórico em Monza Mesmo entre os que acompanham regularmente as transmissões das corridas de Fórmula 1 há quem não saiba que a prova com média horária mais elevada da história foi disputada há 31 anos. O inglês Peter Gethin, da BRM, completou surpreendentemente em primeiro lugar as 55 voltas do GP da Itália de 1971 à média de 242,59 km/h. É grande a expectativa quando à quebra, no fim de semana, desse recorde que remonta há três décadas, época em que não havia chicane alguma em Monza. Os primeiros treinos livres da 15ª etapa do Mundial, nesta sexta-feira, darão uma idéia mais precisa sobre essa possibilidade. Ano passado Juan Pablo Montoya, da Williams, venceu a corrida à média de 239,103 km/h, mas a pole position, obtida por ele, 1min22s216, teve média de 253,216 km/h. Com a evolução natural todos os anos da velocidade média dos carros, parece possível que desta vez o recorde de Gethin seja superado. O recorde de volta mais rápida, contudo, está mais difícil de ser batido. Ele é antigo também. Keke Rosberg, com Williams-Honda, estabeleceu a pole position do GP da Grã-Bretanha, no antigo traçado de Silverstone, 1min05s591, à média 259,005 km/h. Ninguém foi mais veloz até agora. Entre a pole de Montoya ano passado e a de Rosberg em 1985, há uma diferença de 5,789 km/h. Como Ferrari, Williams-BMW e McLaren-Mercedes desenvolveram supermotores para amanhã, na sessão de classificação, de repente também essa marca caia. Há um fator que pode contribuir para a Fórmula 1 permanecer com os números de velocidade que tem há tempos: as novas áreas de escape das chicanes, muito criticada pelos pilotos. Até ano passado, quando o piloto errava a freada e seguia em frente, essa área era plana. Se ele fosse beneficiado com o erro, cumpriria um stop and go. Agora a área de escape foi ondulada. "Quem passar por lá vai acabar no guard-rail" , prevê Juan Pablo Montoya. Já David Coulthard, McLaren, foi mais incisivo: "Sabia da pena de perda de tempo, mas não da destruição do carro." O escocês acredita que quem passar por essa nova área de desaceleração terá o seu chassi tão danificado que não terá como continuar na prova. "Espero que os organizadores revejam a questão" afirmou Coulthard, sem saber que não será atendido. O fato pode impor maiores cuidados dos pilotos na primeira e na segunda chicane, onde a área de escape foi alterada. Assim como Michael Schumacher, seu companheiro de Ferrari, Rubens Barrichello afirmou nesta quinta-feira que depois dos testes da semana passada ficou claro que a Williams pode vir a ser adversária da sua equipe no GP da Itália. "Eles têm um bom motor e a Michelin parece ter desenvolvido pneus muito bons para este circuito." Felipe Massa, da Sauber, comentou que depois do teste da semana passada, em Monza mesmo, a Bridgestone, fornecedora de pneus da Ferrari e da Sauber, trabalhou num novo pneu para a corrida. Os dois mais velozes nos treinos foram Pedro de la Rosa, Jaguar, 1min22s750, e David Coulthard, McLaren, 1min22s870, ambos com Michelin. Só depois, em terceiro, surge Barrichello, 1min23s056. O outro brasileiro na Fórmula 1, Enrique Bernoldi, não vai correr, assim como já o fizera na França, Hungria e Bélgica. A Arrows, sua equipe, talvez nem mais exista. Já o malaio Alex Yoong está de volta à Minardi, no lugar do inglês Anthony Davidson.