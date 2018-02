F1 põe ingressos à venda na segunda O torcedor que ainda não adquiriu ingresso para ver o GP Brasil de Fórmua 1 poderá fazê-lo a partir desta segunda-feira (31), diretamente no autódromo de Interlagos. Estarão à venda ingressos para o setor G (arquibancada na reta oposta) ao preço de R$ 218. O setor G é a única arquibancada disponível e o preço dá direito aos três dias do evento. Para aqueles interessados em assistir aos treinos, os ingressos serão colocados à venda a partir de quinta-feira (3). A bilheteria de Interlagos fica na avenida Teotônio Vilela, 261, ao lado do prédio azul da Central de Informações. Para os treinos, os seguintes setores estão disponíveis: A (subida dos boxes), M (reta dos boxes) e F (início da reta oposta). A bilheteria de Interlagos funcionará desta segunda (31 de março) a quinta (3 de abril) a partir das 9 horas, com fechamento às 17 horas. Já nos dias 4 (sexta) e 5 (sábado), a bilheteria abrirá às 7 horas da manhã e será fechada às 17 horas. No domingo (6), dia do GP, a bilheteria abre às 7 horas da manhã. O pagamento do ingresso só poderá ser feito em dinheiro. A SPTrans criou quatro miniterminais de ônibus para servir os torcedores até Interlagos. O valor da passagem é de R$ 15,00, ida e volta. Quem optar por uma só viagem, no trecho de ida ou volta, pagará R$ 7,5.