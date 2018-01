F1: pré-temporada acaba com melhor tempo do ano O piloto de testes da Honda, o inglês Anthony Davidson, fez o melhor tempo de todo o período de treinos realizados neste ano no Circuito da Comunidade Valenciana Ricardo Torno, na Espanha. Essa foi a última sessão de treinamentos da Fórmula 1 antes do primeiro GP da temporada, que acontecerá no dia 12 de março, no Bahrein. Davidson marcou o tempo de 1min08s543, na melhor de suas 70 voltas. Atrás dele ficou o também inglês David Coulthard, da Red Bull, que fez 1m10s374. Toyota, Honda e Red Bull foram as únicas equipes que treinaram nesta quinta. As escuderias que participam da Formula 1 nesta temporada voltarão a treinar na Circuito da Comunidade Valenciano nos dias 22, 23 e 24 de março, após a realização do segundo GP da temporada, na Malásia, no dia 19 de março. Veja a classificação da última etapa de treinos da Fórmula 1. 1.º - Anthony Davidson (ING/Honda) - 1min08s543 (70voltas) 2.º - David Coulthard (ING/Red Bull) - 1min10s374 (62) 3.º - Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - 1min12s065 (79) 4.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1min12s380 (68)