F1: Prefeitura de SP tenta cassar liminar A secretária municipal de Esportes, Nadia Campeão, reúne-se nesta terça-feira com representantes da Secretaria dos Negócios Jurídicos para definir, em detalhes, a estratégia de como cassar a liminar concedida sexta-feira pelo juiz João André de Vicenzo, da 12ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, suspendendo a realização do GP Brasil de Fórmula 1. "Estamos tranqüilos, reunindo documentos que mostrem os benefícios de um evento como esse na cidade", revelou Nadia Campeão. A ação movida pela Promotoria de Justiça da Cidadania, cobrando o que São Paulo ganha com a prova, já era conhecida. "Nós a acompanhávamos e até apresentamos as informações soliticadas. O que me surpreende é a decisão do juiz, talvez seja para tumultuar, desde já, a renovação do contrato que termina ano que vem", afirmou a secretária de Esportes. O promotor do GP Brasil, Tamas Rohonyi, da empresa Interpro, também lamentou o fato. "A Justiça quer conhecer o que a Fórmula 1 traz de bom para São Paulo. É simples, por qual razão há tantas nações na fila de espera para entrar no calendário do Mundial?", questionou. Tamas Rohonyi lembrou que países como a China estão investindo até US$ 200 milhões para receber a Fórmula 1, porque sabem que é a melhor vitrine que existe. Ele ainda confirmou ter sido consultado por um representante da prefeitura do Rio de Janeiro visando uma eventual transferência da corrida. A Prefeitura de São Paulo destinou para a última edição da prova, realizada dia 6 de abril de 2003, cerca de US$ 8 milhões. "É importante destacar que a prefeitura não patrocina nada. Apenas investe para deixar o autódromo em condições de receber o GP", explicou Paulo Scaglione, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). "Essas reformas anuais atualizam Interlagos para depois também ser utilizado pelo automobilismo nacional, que emprega direta e indiretamente cerca de 60 mil pessoas." O objetivo de Nadia Campeão é cassar a liminar já e na época da renovação do contrato, início de 2004, apresentar um estudo detalhado do que São Paulo ganha com o GP. "A prefeita já autorizou a licitação para a contratação de estudos que mostrem os benefícios tangíveis e intangíveis para a cidade desse investimento", contou a secretária.