F1 premia mais a regularidade em 2003 O maior motivo de a McLaren não estar preocupada com a estréia do modelo MP4/18A é o novo sistema de distribuição de pontos da Fórmula 1. "Penso ser muito mais importante a regularidade que a velocidade pura", afirmou Ron Dennis, sócio e diretor da equipe. Os números mostram que se o critério de pontuação fosse o mesmo do ano passado, por exemplo, Michael Schumacher teria dois pontos de vantagem para Kimi Raikkonen, da McLaren, e não dois pontos de desvantagem, como acontece. Hoje, o vencedor leva dez pontos enquanto o segundo colocado, oito. São apenas dois pontos de diferença. Ano passado, o primeiro recebia dez e o segundo, seis. A diferença era de quatro pontos. Privilegiava-se muito mais a vitória. Mais: em vez de apenas os seis primeiros classificados marcarem pontos, como em 2002, agora são os oito primeiros, o que colabora para premiar mais a regularidade. A quarta colocação na abertura do campeonato, na Austrália, daria três pontos a Schumacher em vez dos cinco que somou. O sexto lugar na Malásia lhe permitiriam somar mais um ponto e não três como ocorreu. E depois as vitórias nos GPs de San Marino, Espanha e Áustria fariam com que o alemão da Ferrari obtivesse mais 30 pontos. No total, teria 34 pontos, em vez de 38. O atual regulamento é generoso com ele. Mas é muito mais com Raikkonen. O finlandês da McLaren somaria quatro pontos pelo terceiro lugar na Austrália, dez em razão da vitória na Malásia e 18 pelas três segundas colocações nos GPs do Brasil, San Marino e Áustria. Acumularia, no total, 32 pontos, portanto dois a menos que o concorrente ao título. Mas o Mundial aponta Raikkonen em primeiro, com 40 pontos, e Schumacher em segundo, com 38. O piloto da McLaren venceu apenas no circuito de Sepang, enquanto Schumacher, em três oportunidades, e mesmo assim Raikkonen mantém-se à frente na pontuação. A redução da diferença do vencedor para o segundo colocado de quatro para dois pontos está fazendo isso: os pilotos disputarem as provas pensando muito mais no resultado final das 16 etapas da temporada que na corrida em si.