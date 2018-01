F1: sem celebridade na bandeirada Nem Pelé, nem Gisele Bündchen, como aconteceu nos últimos anos em Interlagos. ?Por enquanto, quem está escalado para dar a bandeirada ao vencedor sou eu?, confirma Carlos Montagner, diretor de prova do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. O convite a uma celebridade, no entanto, ainda é uma possibilidade forte para o momento final da corrida deste domingo.