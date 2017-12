F1: Taruma Sato treina em Interlagos O japonês Taruma Sato, que vai estrear na Fórmula 1 em 2002 correndo pela Jordan, treinou nesta terça-feira em Interlagos. Ele decidiu conhecer o circuito - único do calendário em que os pilotos correm no sentido anti-horário -, já pensando no GP Brasil, em março. Campeão inglês de F-3, Sato completou 86 voltas, com um Dallara-Honda da F-3 Sul-Americana, e o seu melhor tempo foi 1min33s79. "É um traçado desafiador", definiu o japonês. Local - O GP da Áustria de Fórmula 1 foi confirmado para o circuito de Spielberg até 2006, após o governo do país comprometer-se a garantir os custos das corridas.