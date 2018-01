F1 tenta resolver impasse nas regras A Fórmula 1 vive a expectativa de uma resposta da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) à ameaça de boicote da Grand Prix World Championship (GPWC), empresa criada por cinco das sete montadoras que investem na categoria, ao novo pacote de regras técnicas e esportivas anunciadas na última quarta-feira por Max Mosley, presidente da FIA, e Bernie Ecclestone, promotor do Mundial de F1. Com a intenção declarada de cortar custos e tornar o espetáculo mais atraente, as alterações vão desde a proibição de recursos eletrônicos à eliminação do carro reserva. A resposta pode vir nesta segunda-feira, na reunião que o Thecnical Working Group, formado por representantes dos vários setores envolvidos na categoria - como pilotos, equipes, FIA, promotores de GP, patrocinadores e até o responsável pela parte médica, Sid Whatkins -, marcou em Londres para continuar a debater as medidas a tomar contra o pacote técnico. Na primeira reunião, sexta-feira, o Working Group havia decidido solicitar à FIA um prazo maior para a adoção de algumas das novas medidas. Representantes das montadoras - que já falam em antecipar para este ano um campeonato próprio, nos moldes da F1 -, por exemplo, argumentam que banir recursos eletrônicos dos carros agora representaria gastos a mais, não economia. Enquanto isso, a Renault lança nesta segunda-feira o seu carro para a temporada, o R23, em Lucerna, na Suíça.