F1: Williams e Toyota desqualificadas Os inspetores da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) encontraram irregularidades nos carros da Williams e da Toyota e, ao desqualificarem os resultados de seus pilotos, alteraram a classificação final do GP do Canadá de Fórmula 1, disputado neste domingo, em Montreal. Assim, Ralf Schumacher, Juan Pablo Montoya e Cristiano da Matta perderam os pontos conquistados na pista. A irregularidade encontrada nos carros das duas equipes foi a mesma: as aberturas de ar dos freios não tinham as dimensões regulamentares. A Williams, de Ralf e Montoya, admitiu, inclusive, o erro. Com isso, o brasileiro Rubens Barrichello herdou a segunda posição de Ralf e conseguiu mais uma dobradinha para a Ferrari, já que Michael Schumacher terminou em primeiro e lidera com folga o campeonato. Já Montoya perdeu a sua 5ª colocação e Cristiano da Matta deixou de somar 1 ponto por ter chegado em 8º lugar. O outro piloto da Toyota, o francês Olivier Panis, que chegou na 10ª posição, também foi desqualificado. Confira como ficou a nova classificação do GP do Canadá: 1º Michael Schumacher (Ferrari) - 1h28m24s803 2º Rubens Barrichello (Ferrari) - a 5s108 3º Jenson Button (BAR) - a 20s409 4º Giancarlo Fisichella (Sauber) - a 1 volta 5º Kimi Raikkonen (McLaren) - a 1 volta 6º David Coulthard (McLaren) - a 1 volta 7º Timo Glock (Jordan) - a 2 voltas 8º Nick Heidfeld (Jordan) - a 2 voltas 9º Christian Klien (Jaguar) - a 3 voltas 10º Zsolt Baumgartner (Minardi) - a 4 voltas