F3000: Minardi contrata Alex Sperafico O piloto brasileiro Alex Sperafico vai correr pela European Minardi no Campeonato Mundial de F-3000, que começa no dia 30 de março, em São Paulo, véspera do GP Brasil de F-1. Alex, de 28 anos, é primo de Ricardo Sperafico, que no dia 1º de setembro do ano passado venceu sua primeira corrida na F-3000 no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélica, com a Petrobras.