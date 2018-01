F3000: Pizzonia vence em Hockenheim O piloto brasileiro Antonio Pizzonia, da Petrobras Junior, venceu a etapa de hoje da Fórmula 3000, em Hockenheim, à frente do inglês Justin Wilson, líder do campeonato, e do brasileiro Ricardo Sperafico, também da Petrobras, que chegou em terceiro. Pizzonia completou as 22 voltas do circuito em 44?47?547, e com vantagem de 4,9 segundos sobre Wilson. A segunda colocação manteve o inglês na liderança do campeonato, com 49 pontos. Em seguida, com 39 pontos, aparece o australiano Mark Webber, que abandonou a prova de hoje. Pizzonia é o terceiro, com 22 pontos, seguido de Sebastien Bourdais, com 21. Sperafico é o sétimo colocado, com 10 pontos. Das 3 provas que restam da F3000, Hungria, Bélgica e Itália, Pizzonia já treinou em duas, o que lhe garante disputa sem treinos livres. Dependendo dos resultados obtidos nessas próximas provas, o piloto acredita ter chances de ir para a Fórmula 1 na próxima temporada. Na prova de hoje, essa foi a colocação dos demais brasileiros: Rodrigo Sperafico, Coloni, em 8º; Jaime Melo, Durango, em 12º; e Ricardo Maurício, Red Bull Junior, em 17º.