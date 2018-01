Fã-clube acompanha o campeão Rossi Por seus excelentes resultados, o italiano Valentino Rossi é um dos melhores pilotos dos últimos tempos e os amigos, além de sua família, são os principais segredos de seu sucesso. Com o reconhecimento profissional, veio uma legião de fãs espalhados por todo o mundo, mas é um grupo em especial que recebe a maior parte de sua atenção e até priva de sua intimidade: o fã-clube Oficial Tavullia. Tavullia é o nome da região onde Rossi nasceu e o fã-clube foi criado por 15 amigos que o acompanham desde o início de sua carreira. Neste sábado, após cinco anos, já possui cinco mil associados. A possibilidade de conquistar o título do MotoGP no Rio fez com que um grupo de 28 pessoas viajasse até o Brasil. Advogados, médicos, comerciantes, industriais formam a trupe da saga brasileira. Aos amigos, Rossi é benevolente e sempre arca com a metade das despesas, de acordo com um dos sócios fundadores do fã-clube, o violinista Stefano Franca, de 39 anos. "O grupo dessa vez está um pouco maior, porque podemos ser campeões aqui. Geralmente, somos em dez", afirmou Franca, que orgulhoso exibiu sua carterinha de número 002. "A número um? É de Valentino!" Além de financiar seu fã-clube oficial, Rossi também distribui presentes. No ano passado, os 15 sócios-fundadores foram agraciados com relógios alusivos à conquista do título de campeão Mundial da extinta categoria 500cc. Engana-se, porém, quem pensa que o grupo é desorganizado e deseja somente usufruir o prestígio e dinheiro do piloto. Salucci Rino, de 37 anos, por exemplo, é um dos motoristas de Rossi, na Europa. No Brasil, Rossi, de 23 anos, também tem uma admiradora fervorosa, a carioca Raquel Rocha, de 19 anos. Ela, que já tem várias fotos e camisas autografadas pelo piloto, nesta sexta-feira circulava com um capacete igual ao de Rossi, que custou cerca de R$ 1 mil. "Comecei a gostar dele quando o vi fazendo aquelas comemorações loucas e cheias de alegria", explicou. A família também exerce um papel fundamental na vida de Rossi e o está sempre apoiando. Filho do ex-piloto Graziano Rossi, que não pôde acompanhá-lo ao Brasil por causa de compromissos profissionais, o italiano circulou nesta sexta-feira pelos boxes com sua mãe Stefania e o irmão Luca, de cinco anos. "É a primeira vez que venho com meu filho ao Brasil e estou gostando muito da cidade", contou Stefania. "Aproveitei para fazer todos os programas turísticos possíveis." A próxima meta do fã-clube já foi traçada: comemorar 100 GPs na última corrida do ano, em Valencia, na Espanha.