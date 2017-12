Fábio Carreira vence na Copa Clio Em uma corrida tranqüila, o paulista Fábio Carreira, da C2 Motorsport, venceu neste domingo a 8ª etapa da Copa Clio, no circuito de rua de Florianópolis. Com o resultado, ele assumiu a segunda colocação na classificação do campeonato, com 116 pontos, atrás apenas do carioca Elias Jr., da Hot Car Competições, que ficou em segundo na prova e tem 129. As duas últimas etapas da Copa Clio estão previstas para o dia 7 de dezembro, em uma rodada dupla na pista de Interlagos, em São Paulo. Ao contrário do esperado, poucos acidentes aconteceram no circuito de rua de Florianópolis. Mas as ocorrências existentes foram decisivas para o resultado da prova. Logo na primeira volta, o pole position Rene Bauer, da Officer Motorsport, perdeu o controle do carro e rodou ao passar sobre um limitador de velocidade e José Vitte, da Bolivar Motorsport, assumiu o primeiro lugar. Fábio Carreira, que largou na quinta posição, veio realizando as ultrapassagens até conseguir ocupar o segundo lugar e passou a pressionar Vitte. Na metade da prova, o piloto da Bolivar Motorsport não resistiu à pressão, foi ultrapassado e, na tentativa de defender a posição, se chocou com Carreira e ficou fora da prova. ?O Vitte vinha rápido, mas cometendo erros em alguns pontos do circuito. A minha preocupação era a de não me envolver em um acidente com ele?, explicou Carreira. ?Agora é trabalhar da mesma maneira para conseguir o título em São Paulo?, disse. Na liderança, Carreira passou a administrar a prova, principalmente por estar à frente de Elias Jr. O piloto carioca argumentou que seu carro não conseguiu acompanhar o desempenho do vencedor e ainda alegou que falta de pontos de ultrapassagem também o prejudicou. Após Carreira e Elias Jr. chegaram Nelson Silva Júnior, da Murilo Pilloto Racing, Alexandre Conill, da WT Racing, Luís Frediani, da Hot Car Competições, e Wagner Cardoso, da Tribuil Motorsport. ?Apesar de estar na liderança do campeonato não me considero favorito porque as duas últimas corridas serão em São Paulo?, contou Elias Jr. ?Se a prova fosse no Rio, não tenho dúvidas de que seria o favorito.?