Fábricas de pneus em luta acirrada A cinco dias da abertura da temporada 2002 de F-1, a guerra entre os fabricantes de pneus Bridgestone e Michelin dá o que falar. Depois de uma semana de polêmica sobre a nova configuração de sulcos dos pneus da fábrica francesa, que estaria fora do regulamento, a FIA decidiu que a Michelin não poderá usá-los no GP da Austrália. A Michelin, que fornece para Williams, McLaren e outras quatro equipes, anunciou nesta segunda-feira que trabalhará em Melbourne com pneus idênticos aos do ano passado. "Tentamos fazer tudo de acordo com o regulamento, mas está claro que a FIA não acredita que nosso design é legal", disse o porta-voz Andy Pope, garantindo que a empresa continuará testando novas possibilidades. A polêmica surgiu na semana passada, quando chefes de equipes que usam os pneus da Bridgestone - dentre elas a Ferrari - passaram a acusar a Michelin. "Quando os sulcos dos pneus foram introduzidos na F-1, em 1998, a intenção da FIA era que fossem simétricos, dispostos simetricamente a partir do centro", disse Hisao Suganuma, diretor-técnico da fábrica japonesa. No caso da Michelin, os sulcos não são simétricos e proporcionariam mais rendimento. Nesta segunda-feira, a Bridgestone divulgou nota oficial dizendo que seus pneus estão dentro do regulamento, atacando indiretamente a rival. "A Bridgestone está feliz em poder confirmar que seus pneus estão completamente dentro do regulamento da FIA, com sulcos corretos", diz o comunicado. Vencedora das três últimas edições da prova em Melbourne, a Ferrari já desembarcou seu equipamento na cidade australiana para a prova que abrirá a temporada da F-1 (no Brasil, às 2h de sábado para domingo). A equipe venceu na pista de Albert Park com Eddie Irvine em 1999 e Michael Schumacher nos anos seguintes. Agora, a equipe usará o carro modelo 2001 - o novo, segundo seus dirigentes, apesar de mais veloz ainda não é "confiável".