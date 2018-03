Facilidade surpreende Schumacher Até Michael Schumacher ficou surpreso com as três vitórias que obteve nas três primeiras etapas do Mundial de Fórmula 1. Pelo menos foi o que o alemão disse ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport. E garantiu que os triunfos foram difíceis, apesar de as imagens dos GPs mostrarem o contrário. ?Não esperava ganhar na Malásia e no Bahrein. Tivemos sorte porque as temperaturas foram inferiores às esperadas e podemos tirar um melhor proveito do carro e dos pneus?, disse o piloto da Ferrari, para quem a equipe só era favorita na Austrália. O alemão, porém, não se deixou levar pela empolgação quando lhe perguntaram se vencerá todas as corridas este ano. ?É claro que isso é algo que não acontecerá?, afirmou, para em seguida dizer que não se pode desprezar as outras equipes. ?A McLaren passa por um momento ruim, mas vai superá-lo.? Schumacher repetiu que ainda não pensa em se aposentar, mas considera Kimi Raikkonen e Fernando Alonso aparecem como seus prováveis herdeiros. ?Mas só saberemos quem é melhor quando eles tiveram um carro que realmente lhes possibilitem a oportunidade de lutar pelo primeiro lugar.?