Falha na comunicação irrita Coulthard A equipe McLaren teve participação desastrosa no GP da Grã-Bretanha. Um problema no rádio fez com que David Coulthard não entrasse nos boxes na 13ª volta, quando começou a chover forte. Ele quase não andava na pista molhada com pneus para pista seca. Depois rodou várias vezes e acabou em décimo, a duas voltas do vencedor. Já Kimi Raikkonen teve mais um motor Mercedes estourado. "É melhor esquecer o que se passou aqui", falou Coulthard.