Falha no carro causou batida de Massa, confirma Ferrari

"A análise validou as primeiras impressões dos engenheiros, confirmando que o acidente foi causado por um elemento do freio na suspensão dianteira esquerda", registrou a Ferrari, em nota. No domingo, logo após a corrida, o chefe técnico da Ferrari, Pat Fry, já havia cogitado a hipótese do acidente ter sido causado por um problema do carro.

A batida, que abreviou a corrida de Massa, surpreendeu pela força do impacto contra as barreiras de proteção e também por ter sido muito semelhante ao acidente sofrido pelo brasileiro no mesmo local, no sábado, durante o último treino livre.

Após detectar os problemas técnicos, a Ferrari já pensa na próxima etapa da Fórmula 1, no Canadá, daqui a duas semanas. "Com a inspeção finalizada, a equipe agora pode começar a preparar o carro para o GP do Canadá. Os carros vão voar para Montreal nesta semana para a disputa da aguardada corrida no Circuito Gilles Villeneuve."

Por fim, a Ferrari se mostrou satisfeita com a recuperação rápida de Massa após os dois acidentes no fim de semana. "As melhores notícias destes dias em Mônaco foi que Felipe está bem. Ele sofreu dois grandes acidentes em menos de 24 horas e tudo que está sentindo é uma pequena dor muscular. Felizmente, não houve outras lesões", comentou o chefe de equipe, Stefano Domenicali.