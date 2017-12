Faltam mais projetistas na Fórmula 1 Enquanto Michael Schumacher, da Ferrari, Mika Hakkinen, McLaren, e Ralf Schumacher, Williams, estiverem disputando hoje, no circuito de Spa-Francorchamps, a pole position do GP da Bélgica, os projetistas-chefes de suas equipes, assim como os das demais, prosseguirão em ritmo acelerado a concepção dos modelos para 2002. Como já são conhecidos o piloto e o construtor campeões, o momento é de pensar no futuro. Nessa hora, para a grande maioria dos donos das escuderias, começa a ficar evidente seu maior drama: a falta de um grande projetista. O modelo F2001 que pode dar a Michael amanhã a 42.ª pole na carreira, a primeira na sua pista favorita, tem a assinatura do sul-africano Rory Byrne. Já se Hakkinen conquistar a quarta pole consecutiva no veloz e fascinante traçado de 6.968 metros, parte do mérito caberá ao responsável pela McLaren MP4/16, o inglês Adrian Newey. Fora os dois, não há nenhum outro grande nome na engenharia da Fórmula 1. Esses profissionais supervalorizaram-se, a ponto de Newey, por exemplo, só faturar menos dinheiro que três pilotos, Michael Schumacher, Mika Hakkinen e Jacques Villeneuve. A questão é tão oportuna na Fórmula 1 que, hoje, antes mesmo de se pensar em contratar pilotos, a preocupação maior é com quem garanta um bom projeto. "Projetista não, coordenador-técnico", destaca Ross Brown, da Ferrari. "Os tempos são outros. Hoje não existe mais a figura do gênio porque há um especialista para desenhar cada área do carro", explica Gerhard Berger, ex-piloto, atual diretor-esportivo da BMW. "Para um modelo nascer eficiente é necessário contar no seu time com grandes especialistas em aerodinâmica, desenho mecânico, experts em eletrônica etc", conta Flavio Briatore, o homem que tem a missão de relançar a Renault, como se chamará a Beneton, entre os primeiros colocados. "No meu tempo de Ferrari, Mauro Forghieri projetava tudo, enquanto agora não há mais espaço para esses personagens", recorda Daniele Audetto, diretor esportivo do time italiano na época de Niki Lauda, campeão com os italianos em 1975 e 1977, atualmente na Arrows. "O projetista-chefe do século XXI repassa responsabilidades a seus subordinados. Sua função é estabelecer diretrizes e coordenar o trabalho de cerca de 500 funcionários", analisa Craig Pollock, da BAR. Todos chefes de equipe, porém, são unânimes em afirmar que a maior influência na eficácia do projeto provém do especialista em aerodinâmica. "Por qual razão Newey concebe carros-campeões? Porque aerodinâmica é a sua área", argumenta Berger. "Quando o que mais contava eram as soluções mecânicas, John Barnard ditava as regras." Se alguém pergunta a Frank Williams quem desenhou o bom modelo FW23-BMW deste ano, vencedor de três corridas, obtém como resposta: "O nosso grupo de técnicos coordenado por Patrick Head." Um time de especialistas capazes, orientados por um engenheiro experiente, produz um modelo vencedor na Fórmula 1. Essa é a receita de Frank Williams. Ele não cita os nomes de Gavin Fisher, responsável pelo projeto mecânico, e Geoff Willis, o aerodinâmico. Existe um certo consenso para se evitar o superestrelato dos técnicos. "Engenheiro não pode ser notícia. Isso é para os pilotos", defende Pollock. Apesar do nítido desejo da maioria dos dirigentes de diminuir a importância desses coordenadores de projetos, os resultados da Ferrari de Byrne e da McLaren de Newey provam o contrário. Não foi por outra razão que a Ford ofereceu um contrato milionário para Newey conceber os modelo da Jaguar. Não deu certo. A Mercedes cobriu a oferta e ele ficou na McLaren.