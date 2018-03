Família dá total apoio a Kimi Raikkonen O líder do Mundial, o finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, 23 anos, está vivendo um fim de semana muito especial: pela primeira vez seus pais, bem jovens ainda, e os de sua elegante namorada, Jenni Dahlman, 21, ex-miss Escandinávia em 2000, estão juntos acompanhando seu trabalho. O casal vive num bela casa em Wollerau, nas montanhas próximas a Zurique, na Suíça. "Penso, claro, em me casar, mas daqui a uns dez anos", afirma o piloto que todos apontam como futuro campeão do mundo. Matti e Paula Raikkonen, ambos de 45 anos, contam belas histórias do filho: "Chegou um momento que tínhamos de decidir entre construir um banheiro novo, dentro de casa, ou investir o dinheiro no prosseguimento da carreira de Kimi. Optamos pelo automobilismo." Eles têm outro filho, Rami, dois anos mais velho que Kimi, que compete de rali na Finlândia. "Sua esposa é também a sua navegadora", conta Matti. Ano passado ele não correu porque não tinha dinheiro. Mas agora, depois de o casal Raikkonen apostar em Kimi, tanto a sua casa em Espoo, vizinha a Helsinki, foi totalmente reformada - "temos banheiro dentro" - como Rami ganhou um Honda Igrale novo para disputar o campeonato de rali em seu frio país. Na transferência para a McLaren no fim do ano passado, depois de mostrar seu enorme talento na Sauber na temporada de estréia, em 2001, Kimi assinou um contrato que lhe rende, só com a equipe, cerca de US$ 6 milhões por ano. A família já desfruta de outros requintes, como viajar da Suíça para Barcelona junto do filho e de seus futuros sogro e sogra em avião a jato fretado. Apesar do tempo exíguo nos dias de competição, sempre que sobra uma brechinha Kimi procura Jenni e a beija, numa demonstração rara de suas emoções. O finlandês já ganhou o apelido de "Ice man" na Fórmula 1, ou homem-gelo. Ver o casal junto chama a atenção. Jenni é pelo menos 10 centímetros mais alta e adora usar saltos bem altos, acentuando ainda mais a diferença. O Ice man diz, ou melhor, gesticula com os ombros, porque fala muito pouco, sugerindo não se importar. Os pais comentam a frieza de Kimi: "Vi meu filho muito feliz, emocionado, no pódio na Malásia, quando ele venceu pela primeira vez na Fórmula 1", diz Paula. Ao ser questionada em que momento exato o viu tão emotivo, já que a impressão geral foi outra, apesar de tratar-se da sua primeira conquista relevante na Fórmula 1, explicou: "Seu rosto, sua maneira de se deslocar, tudo me sinalizou nesse sentido." Nada como a mãe para conhecer os filhos. Matti destaca que Kimi levantou as duas mãos dentro do carro após cruzar a linha de chegada. "Só vi isso quando ele foi campeão júnior de kart." Agora a Fórmula 1 já sabe: determinados gestos com os braços significam que Kimi "está emocionado." Receio que o filho sofra um acidente? "Quando vimos que essa era a vocação de Kimi, investimos o que tínhamos e não tínhamos no seu projeto. E estamos aqui para apoiá-lo", afirma Matti.