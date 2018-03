Família Negrão ganha tudo em Brasília Bastou a primeira rodada dupla da Fórmula 3 Sul-Americana para o paulista Xandinho Negrão, piloto da Piquet Sports, comprovar que é mesmo forte candidato ao título. Ele venceu as duas corridas com grande tranqüilidade. Hoje, na segunda corrida, completou as 19 voltas em 35min46s816, com vantagem de 7s236 para o brasiliense Alexandre Foizer, da Cesário Fórmula. O terceiro colocado hoje foi outro piloto de Brasília, Zeca Cardoso, da Nars Castroneves, que concluiu a prova 12s489 atrás do vencedor. Xandinho, porém, prefere não levar o favoritismo em consideração. "Não posso tomar essas duas vitórias como referência, porque conheço muito bem o traçado de Brasília?, disse. Ele mora em Brasília há um ano e meio. O piloto da Piquet Sport lidera o campeonato com 20 pontos. Alexandre Foizer, também segundo no sábado, tem 16. Na terceira posição, com 9, estão Zeca Cardoso e o paranaense Henrique Favoretto (Bassani Racing). A próxima rodada dupla será em 22 e 23 de maio, em Tarumã. E Xandinho também fez festa em família neste fim de semana em Brasília. Junto com o pai, Xandy Negrão, e o tio Guto, venceu no sábado à noite os Mil Quilômetros de Brasília, 1.ª etapa do Brasileiro de Endurance. Com um Audi TT, a família Negrão completou as 183 voltas em 6h32min13s201. Em segundo ficaram os paulistas Fúlvio Marote e Sérgio Silveira (Audee), 23 voltas atrás, superando por poucos metros os cariocas Uberto Molo e Nelson Júnior, com Ferrari 355.