Família Schumacher corre ?em casa? Depois de um início de temporada avassalador, em que venceu até agora seis das oito corridas disputadas e classificou-se em segundo e terceiro nas outras duas, Michael Schumacher, o líder disparado do Mundial, apresenta-se a partir desta sexta-feira à sua torcida, pela primeira vez este ano. Espera-se grande público já nos primeiros treinos livres da nona etapa do campeonato, o GP da Europa, no festivo circuito de Nurburgring, que está completando 75 anos de existência. A movimentação intensa em torno do autódromo, já na noite desta quarta, deu bem uma idéia do interesse dos alemães na prova que se realiza a menos de uma hora de carro de onde Schumacher cresceu, a pequena Kerpen. A liderança isolada de Schumacher no Mundial, a perspectiva clara de mais uma vitória e a iminência de quebra de quase todos os recordes da Fórmula 1 criaram um superinteresse nos alemães no GP da Europa. Eles querem ver de perto seu ídolo, hoje o esportista com maior fã-clube na Alemanha. Ainda não há números disponíveis, mas nesta quarta os campings para trailers estavam já lotados e, apesar de tratar-se de um dia útil da semana, grupos isolados, sempre estimulados pelo consumo elevado de cerveja, já cantavam pelas ruas próximas à pista: "Schummi, Schummi." As informações no circuito davam conta de que, como de costume, o piloto estava recebendo os cerca de 80 integrantes da sua equipe, a Ferrari, no seu kartódromo, em Kerpen, para um "racha." Os pilotos da Williams, Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya, já estavam na Alemanha. O colombiano dizia-se refeito da decepção de Montreal. Ele tinha possibilidades de lutar pela vitória com Schumacher, mas o motor BMW da Williams quebrou. "Conquistei aqui meu segundo pódio na Fórmula 1 (segundo colocado), ano passado, devemos ir bem de novo agora", falou Montoya. Ralf tem um histórico curioso na prova. Por duas vezes envolveu-se em incidentes com o próprio irmão, Schumacher. Em 1997, os dois bateram na largada e na etapa do ano passado o piloto da Ferrari simplesmente espremeu Ralf contra o muro da reta dos boxes para não perder o primeiro lugar. Schumacher ganhou e, como em muitas outras ocasiões, deixou várias pessoas bem insatisfeitas, como o próprio irmão e os integrantes da Williams. Com métodos pouco ortodoxos ou não, Schumacher avança nos rankings de melhor desempenho na Fórmula 1. Ele já está há 13 corridas marcando pontos, desde o GP da Hungria do ano passado. O recorde é do argentino Carlos Reutemann, que entre as temporadas de 1980 e 1981, pela Williams, classificou-se entre os seis primeiros seguidamente por 15 vezes. Em outro ranking, dos mais bem pagos da Fórmula 1, Jacques Villeneuve ocupa a segunda colocação. Nesta quarta-feira, porém, o chefe da sua equipe, a BAR, David Richards, afirmou à imprensa italiana ter convencido o canadense "a uma redução de 10 milhões de libras no seu salário." Pensava-se que esse fosse quase o total que ele recebesse da BAR. "É desmoralizante para Jacques não ter um carro competitivo. O que ele deixará de ganhar reverterá para o seu próprio bem, pois será investido no desenvolvimento do novo BAR", disse Richards. O mercado de pilotos estará agitado em Nurburgring. E David Coulthard, da McLaren, conseguiu causar ótima impressão no melhor momento possível. Seu desempenho excelente nas duas últimas etapas da temporada, vitória em Mônaco e segunda colocação no GP do Canadá, o aproximaram de uma renovação com a McLaren, conforme disse nesta quarta o diretor da Mercedes, sócia da McLaren, Norbert Haug: "Ninguém faria melhor do que David nas duas últimas corridas." O escocês já está pensando alto: "Quero sair de Nurburgring como vice-líder do campeonato." Coulthard tem 26 pontos diante de 27 de Montoya e Ralf. Schumacher segue distante, em primeiro, com 70 pontos, enquanto Rubens Barrichello, companheiro de Schumacher na Ferrari, está em quinto, com 16.