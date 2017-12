Família Schumacher reabre kartódromo Como manda já a tradição - esta foi a quinta edição do evento -, a maioria dos integrantes da Ferrari foi recebida, hoje, no kartódromo da família Schumacher, em Kerpen, a poucos quilômetros do circuito de Nurburgring. "Inauguramos um nova pista, meio indoor meio outdoor", explicou Michael. Nada menos de 80 "pilotos" disputaram uma competição por equipes, durante 75 minutos, e o vencedor acabou sendo o grupo de Luca Baldisseri, engenheiro de pista de Michael. Ralf Schumacher queria um competição entre o pessoal da Williams, sua escuderia, e da Ferrari. "Meu pai não deixou, era tudo novo, pista e karts, os danos seriam com certeza grandes", disse. Rolf, o pai dos Schumacher, administrava um kartódromo em Kerpen. Daí nasceu o interesse dos filhos pelo automobilismo.