Família Sperafico não vai largar o automobilismo

A morte de Rafael Sperafico não vai interferir no futuro da família Sperafico no automobilismo. De acordo com Dilso, primeiro do clã a entrar no esporte, em 1973, os familiares terão mais empenho nas corridas para poder dedicar as vitórias ao piloto, morto no último domingo, 9, durante disputa da Stock Car Light, no Autódromo de Interlagos. Dilso, pai dos pilotos Rodrigo e Ricardo, disse que a morte do sobrinho também servirá para discutir novas técnicas de segurança para a categoria. Por sua vez, Rodrigo, que antes do acidente do primo conquistou o vice-campeonato da Stock Car, contou que buscará o título de 2008 para dedicá-lo a Rafael. "Nossa paixão sempre foi o automobilismo... e continuará a ser. O Rafa morreu fazendo o que gostava." Sobre segurança, o vice-campeão revelou que os pilotos já buscavam melhoras nos carros mesmo antes do acidente. "Existe uma comissão de pilotos na Stock Car que luta para melhorar a segurança, mas nem sempre eles são ouvidos. Precisamos lutar também por melhoria nos autódromos". Já Ricardo falou que os pilotos devem seguir com a profissão, mesmo com a dor causada pela perda de Rafael. "A sua morte está sendo muito sentida, mas temos de olhar para o futuro. Com certeza novos pilotos surgirão. A terceira geração está chegando e quem decidir ser piloto será incentivado e vamos passar a nossa experiência para eles."