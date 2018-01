Fanáticos fazem sacrifício pela F-1 Eles não trocariam o GP Brasil de Fórmula 1 por nenhum outro evento esportivo, nem mesmo uma partida na Copa do Mundo. Os fanáticos pela Fórmula 1 garantem que deixam qualquer compromisso de lado para terem o fim de semana livre para acompanhar tudo o que acontece no Autódromo de Interlagos, dos treinos de sexta-feira à corrida de domingo. Eles são facilmente reconhecíveis: usam bonés e camisas e carregam bandeiras da escuderia favorita. Não largam as máquinas fotográficas e os jornais com as novidades do dia. Sabem das notícias e de todas as regras da categoria. Sentem falta de Ayrton Senna e não agüentam mais ouvir que Rubinho Barrichello vai ganhar o GP do Brasil. "Brasileiro é uma raça que gosta de sofrer, não? Sabemos que nenhum brasileiro vai ganhar a corrida, mas mesmo assim fazemos questão de acordar cedo, pegar trânsito, chuva, gripe...vale qualquer coisa para ver aqueles carros e ouvir o ronco dos motores", diz Jair Luciano de Almeida, promotor de vendas, que ganhou um ingresso na firma em que trabalha. "Tive sorte, mas eu confesso que daria todo o meu salário para vir a Interlagos e ver o Juan Pablo Montoya. Já chega de Schumacher." Luciano, de 38 anos, quase levou o filho, Lucas, para Interlagos. Foi impedido pela mulher: "Acho que ela estava certa. O Lucas tem quatro anos, não sei se ia gostar do barulho e do tempo que tem de ficar quieto. Mas tudo bem, fico sozinho e me concentro na corrida. Acredita que eu tento cronometrar as voltas do Montoya? Parece bobo, mas eu gosto. Isso é bem melhor do que qualquer Copa do Mundo." A colombiana Claudia Diaz é apaixonada por Montoya. Fez questão de ir ao estande da Williams e fez uma bela compra: gastou R$ 2.100 em abrigos, camisetas, canetas e chaveiros. Na mão esquerda, uma sacola da Ferrari. "Só torço para o Montoya ninguém mais. Isso aqui da Ferrari são apenas souvenirs que vou levar para os amigos", conta. Ela costuma seguir Montoya em algumas provas, como o do GP do Brasil e o de Barcelona. Nem mesmo o altos preços dos produtos da escuderia inglesa afastam os fanáticos. Um boné sai a R$ 120, um abrigo varia de R$ 300 a R$ 400, a caneca custa R$ 50, um pin R$ 30 e a caneta a R$ 75. "O máximo que vendi foi R$ 4.800, um cara veio e comprou 40 bonés para distribuir para os amigos", diz um dos vendedores dos produtos da Williams. Na estande da Ferrari, localizado logo à frente do da Williams os preços estão mais em conta: o boné custa R$ 50 e a camiseta R$ 60. O produto mais caro exposto é um casaco, por R$ 600. No primeiro dia de vendas, sexta-feira, às 15h, já haviam sido vendidas mais de 30 deles. Mas a Fórmula 1 não vive só de fãs endinheirados. O vendedor Francisco Meira veio do Rio de Janeiro e se sacrificou para levar o filho Ricardo pela primeira vez a Interlagos. "Sempre venho e fico no setor mais barato, o G, mas este ano tinha prometido ao meu filho que o traria para conhecer o autódromo. Economizei demais porque ganho dois salários mínimos por mês. Estava guardando dinheiro desde o ano passado e se faltasse comida em casa eu ia dar um jeito de arrumar um bico e trabalhar de madrugada", conta. Torcedor da McLaren, Francisco está feliz com a liderança de Kimi Raikkonen na competição. "Gostava da McLaren com o Senna. Até deixei de acompanhar a Fórmula 1 por uns meses, mas depois voltei a acompanhar. Sou apaixonado por velocidade." Ricardo, de 12 anos, não segue os caminhos do pai: "Sou torcedor da Ferrari, minha cor favorita é vermelha por causa do Flamengo e por causa do Schumacher, que é um grande profissional. Ainda bem que não sou tão fã de corridas. Gasto muito menos nos jogos do meu time, ainda bem."