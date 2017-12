Farfus admite erro na largada ?Eu errei a largada?. Essa foi a primeira frase que o piloto Augusto Farfus Júnior (Credicard Team/Nextel/Varig), líder da Fórmula Renault européia, disse neste domingo, ao sair do carro no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, onde acontecia uma corrida festiva promovida pela Renault Sport. Depois de ter batido seu próprio recorde e garantido a pole position na segunda tomada de tempo que aconteceu no sábado, Augusto errou a largada e deixou a vitória, que era praticamente certa, para o americano Richard Antinucci, que largou ao seu lado na primeira fila. ?Eu podia dizer que deu algum problema no carro na hora da largada e sairia bonito nessa história, com as pessoas com pena de mim, já que eu era o pole e tinha tudo para ganhar. Mas eu errei. A culpa foi minha, perdi o controle dos pedais e fiquei quando foi dada a largada. Acho que o automobilismo deve ser feito com verdades e isso implica em você dizer que errou?, diz o paranaense.