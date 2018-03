Farfus e Bernoldi brilham na Europa O piloto brasileiro Augusto Farfus Júnior brilhou hoje no autódromo italiano de Monza, na rodada dupla que inaugurou o Campeonato Europeu de Turismo. Ele venceu a primeira etapa, chegou em terceiro na segunda e, com isso, assumiu a liderança da competição. Disputam o Europeu pilotos com passagens pela Fórmula 1 como os italianos Gianni Morbidelli e Gabriele Tarquini, além de Alessandro Zanardi, que perdeu as pernas em acidente na antiga F-Cart em 2001, mas este ano volta a correr regularmente, com um carro BMW 320i adaptado, e que hoje obteve um nono e um décimo lugares. Farfus Júnior, que corre com um Alfa Romeo 156, obteve uma vitória apertada na primeira prova do dia, cruzando com diferença de apenas 16 milésimos para Tarquini. Na segunda corrida, saiu em oitavo, fez várias ultrapasagens e chegou ao pódio com o terceiro lugar. O alemão Joerg Mueller, com BMW 320i, venceu. Farfus lidera com 16 pontos; Mueller tem 14. "Estou feliz demais. Tenho de agradecer a todos da Alfa Romeo, que acreditaram no meu potencial?, disse. Outro brasileiro que deu show hoje em pistas européias foi Enrique Bernoldi, nas duas primeiras etapas da World Series, em Jarama, Espanha: venceu ambas, debaixo de muita chuva, e depois de intenso duelo com o português Tiago Monteiro, na primeira corrida, e com o argentino Juan Cruz Alvarez, na segunda. "Não podia ter feito um final de semana melhor. Estou contente por ter superado condições adversas difíceis?, disse Bernoldi, líder do campeonato com 32 pontos. Alvarez tem 22 e Monteiro, 17.