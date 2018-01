Farfus faz 6º tempo em Vallelunga Hoje, no Autódromo de Vallelunga, Itália, no primeiro dia de testes coletivos da F-Renault Italiana, o paranaense Augusto Farfus Júnior (Credicard Team/Nextel/Alitalia) foi surpreendido por problemas nos amortecedores do seu carro e ficou com o sexto tempo (1min12seg238) entre os 57 pilotos inscritos. Nas primeiras posições ficaram o australiano Ryan Briscoe (1min11seg789), o português Cesar Campanico (1min11seg888) e o italiano Alessandro Vitacolonna (1min11seg898). ?Só descobrimos no fim dos treinos que o problema estava em um amortecedor. Daí já era tarde porque já tínhamos usado os dois jogos de pneus permitidos e não dava mais para baixar o tempo. Mas mesmo assim estou confiante, porque estamos trabalhando no acerto do carro. Acredito que vamos fazer bonito na tomada de tempo?, comentou Augusto, que é piloto da RC Motorsport. A prova que acontece domingo (22) marca o 50º aniversário do circuito de Vallelunga e registra número recorde de pilotos e a participação de seis brasileiros: os paranaenses Augusto Farfus Júnior e Maycon Zandavalli, os paulistas Júnior Fragnani, Rodrigo Dimas Pimenta e Fábio Carbone, e o carioca Popó Bueno. Neste sábado, acontece as duas sessões de tomada de tempo que vão definir o grid de largada e domingo às 16h15 (11h15 ? horário de Brasília) está marcada a prova de abertura do Campeonato Italiano. A corrida terá 22 voltas na pista de 3.222 km.