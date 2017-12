Farfus faz segundo tempo na Hungria O piloto paranaense Augusto Farfus Júnior marcou hoje o segundo tempo na primeira tomada classificatória para a sexta etapa do Campeonato Europeu de F-Renault, que será realizada neste sábado, no circuito de Hungaroring, Hungria. O melhor tempo foi obtido pelo australiano Ryan Briscoe. Amanhã, às 3 horas da madrugada no Brasil, acontece a segunda tomada de tempo que define o grid definitivo, que é formado pelo melhor tempo de cada piloto nas duas tomadas. A corrida começa logo depois do resultado da classificação. ?Estou com bom tempo. O que pode acontecer na próxima tomada, é que em vez de segundo, eu largue em primeiro?, explicou o piloto que diz que, na primeira tomada pegou muito tráfego na pista, o que fez com que ele diminuísse o ritmo. A sexta etapa do Campeonato Europeu de F-Renault é muito importante para Augusto Farfus Júnior. Ele, que é líder absoluto com 30 pontos de diferença para o segundo colocado, pode conseguir, se vencer, uma vantagem ainda maior, e garantir mais cedo a conquista do título de Campeão Europeu de F-Renault.