Farfus Jr. trilha o caminho da Fórmula 1 Quando tinha seis anos, Augusto Farfus Jr. começou a andar de kart. Aos oito, pasou a competir e sonhar em ser piloto de Fórmula 1. Quando tinha 17, em 2000, traçou todos os planos para chegar à categoria máxima do automobilismo em 2005. Hoje, aos 20, ele garante que está bem próximo de realizar o sonho: acaba de se tornar o campeão da Fórmula 3000 Européia, com uma corrida de antecipação, e segue fazendo contatos na F1. Leia mais no Jornal da Tarde