Farfus marca segundo tempo em Monza O piloto paranaense Augusto Farfus Júnior marcou o segundo melhor tempo nos treinos livres para a quarta etapa do Campeonato Italiano de F-Renault, neste domingo, a partir das 9h30 (de Brasília) no circuito de Monza. O resultado só não foi melhor ainda, devido à alta temperatura, que dificultou o acerto do equipamento. ?Estávamos com o carro acertado, só que não esperávamos tanto calor?, explicou o paranaense, se referindo a temperatura de 29 graus. Durante os três treinos do dia, Augusto manteve-se sempre entre os primeiros colocados. A classificação geral apontou o piloto da RC Motorsport, como o segundo mais rápido, entre os 60 inscritos, marcando o tempo de 1min53seg870, contra 1min53seg796, do português Cesar Campanico. O acerto ideal do carro, tanto para a classificação como para a corrida, foi encontrado no final do último treino, tranquilizando a equipe e garantindo chances de brigar por um bom lugar no pódio. ?Agora sim, estamos bem. Acredito que vamos largar nas primeiras posições?, comentou Augusto. Amanhã acontecem as duas tomadas de tempo que vão definir o grid de largada.