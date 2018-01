Farfus pode ser campeão neste sábado Hoje, primeiro dia de treinos oficiais para o GP da Espanha, nona etapa da F-Renault Européia, no circuito de Jarama, o piloto Augusto Farfus Júnior (Credicard Team/Varig) fez o melhor tempo - 1min38seg178 - , o que lhe garantiu o primeiro lugar no grid. A segunda colocação ficou com o argentino José Lopez, com o tempo de 1min38seg864. As demais posições de largada serão definidas no treino que será realizado amanhã, às 8 horas locais (3 da madrugada em Brasília). Líder do campeonato, Augusto pode conquistar o título de campeão europeu por antecipação se conseguir um bom resultado na prova, que também será realizada neste sábado, a partir das 13h50 (8h50 ? horário de Brasília). Com os descartes previstos pela Renault Sport, Augusto tem 42 pontos a mais que o segundo colocado, o suíço Marc Benz, o que lhe garante certa tranqüilidade.