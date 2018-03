Fãs reverenciam memória de Senna Centenas de fãs foram hoje ao cemitério do Morumbi, em São Paulo, reverenciar a memória do piloto Ayrton Senna, tri-campeão mundial de Formula 1, morto há sete anos durante o GP de Ímola, na Itália. Muitos aproveitaram o feriado do Dia do Trabalho para depositar flores no túmulo do piloto. Para homenagear Senna foi inaugurada hoje pela manhã, na Pinacoteca do Parque Ibirapuera, em São Paulo, a exposição ?Trajetória Ayrton Senna - Meu sonho não tem fim?. Segundo o organizadores, pela primeira vez estarão sendo colocados para visitação pública, objetos pessoais do piloto, como capacetes, macacões e fotografias. Um das principais atrações da mostra é a McLaren com a qual o piloto conquistou o bicampeonato mundial em 90. O carro foi um presente de Ron Dennis, o dono da escuderia. Além da McLaren, a exposição apresenta ao público o último kart com o qual Senna competiu. A exposição estará aberta ao público, com entrada gratuita, de 1º a 31 de maio, de terça a domingo, das 11 às 19 horas. O acesso à Pinacoteca do Parque do Ibirapuera (Pavilhão Manoel da Nóbrega) pode ser feito pelo Portão 10. Um dos legados do piloto foi o Instituto Ayrton Senna (www.senna.com.br) - uma organização não-governamental sem fins lucrativos fundada em 1994, com sede na cidade de São Paulo, que é presidido por Viviane Senna, a irmã de Ayrton. Em 2000, o Instituto atendeu cerca de 290 mil crianças e jovens, em 37 diferentes projetos.