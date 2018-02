Fase da Ferrari alimenta boatos na F1 Os maus resultados da Ferrari neste início de Mundial transformaram-se num prato cheio para os praticantes do "esporte paralelo? favorito de boa parte das pessoas envolvidas com o ambiente da Fórmula 1: a boataria. Nesta quarta-feira, o jornal alemão Bild, que sempre atua como porta-voz de Michael Schumacher quando as coisas não vão bem, divulgou que a equipe italiana pode "perder? o pentacampeão mundial caso ele continue sendo criticado. E na Europa surgiu a "informação? que Rubens Barrichello pode ficar de fora do GP do Brasil, se "não solucionar seus problemas com o Hans?. A defesa de Schumacher feita pelo Bild foi uma resposta às críticas da imprensa italiana ao piloto - que tem contrato com a Ferrari até o fim de 2004. Os jornalistas não o perdoaram pelo acidente na largada e pelo sexto lugar na Malásia. Teve quem chegou a dizer que "Schumacher traiu a Ferrari?. "Se continuarem criticando, vão perder Schumacher. Não é correto criticá-lo assim, sobretudo depois dos três títulos que ele deu para a Ferrari?, rebateu o jornal alemão. "Quando ele ganha, é fantástico, mas quando perde os italianos são implacáveis. Mas a Ferrari pode ganhar sem ele?? O Bild também publica frase de Willi Weber, empresário de Schumacher, garantindo que "Michael ainda não me encarregou de negociar a prorrogação de seu contrato e é possível que se retire se não estiver se divertindo mais.? Sobre Rubinho, um dia depois da FIA ter reafirmado a obrigatoriedade do uso do Hans, levantou-se a possibilidade de ele não correr em Interlagos, caso não se adapte ao equipamento. A Ferrari, porém, se apressou em negar o boato. ?Não existe hipótese de Rubens não correr em Interlagos por causa do Hans??, disse à Agência Estado a assessora de imprensa da Ferrari, Jane Parisi, no início da noite desta quarta-feira . Rubinho, inclusive, está experimentando um novo Hans, ajustado para ele, durante os treinos que realiza em Barcelona.