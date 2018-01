Fase de treinos diminui na Fórmula 1 Para várias equipes da Fórmula 1, teste mesmo agora só dia 2 de março, na primeira sessão de treinos livres para o GP da Austrália, dia 4, em Melbourne, na abertura do Mundial. Nesta quarta-feira encerraram-se os testes que as escuderias realizavam em Valência, na Espanha, Estoril, em Portugal, e Kyalami, na África do Sul. A Ferrari ainda treinará nas suas pistas, com Michael Schumacher e Rubens Barrichello, mas quase todas as demais apenas farão o chamado shakedown (teste para verificar a montagem do carro) em Silverstone, na próxima semana. Sob chuva, o escocês David Coulthard foi o mais veloz nesta quarta-feira em Valência, ao registrar com a nova McLaren MP4/16 o tempo de 1min29s316. Terça-feira ele havia estabelecido o recorde absoluto do circuito, com 1min13s309. Na sexta-feira, Schumacher treina em Mugello e sua preocupação será abaixar o seu melhor tempo obtido com a F-2001, 1min24s579. Com o modelo do ano passado ele já fez 1min24s056. Em Valência, a McLaren de Coulthard superou o melhor tempo com o seu modelo de 2000, estabelecido por Olivier Panis, 1min13s530. No traçado de Fiorano, Schumacher também deixou bem para trás, com a F-2001, o recorde não só do carro de 2000 como o da história da pista, ao registrar 58s890, enquanto o recorde absoluto era dele mesmo, de 1997, quando os pneus eram lisos e não com sulcos, 59s007. Em dois traçados travados e lentos, como Valência e Fiorano, tanto McLaren quanto Ferrari já estão mais velozes que em 2000. A McLaren ainda não testou em pistas de alta velocidade, enquanto a Ferrari treinou apenas na condição de corrida, em Mugello, sem buscar os limites da F-2001. Até sábado a Ferrari conhecerá melhor seu potencial em pistas rápidas. Os tempos desta quarta-feira em Valência: 2.º Wurz (McLaren 2000), 1min31s298 (72), 3.º Verstappen (Arrows 2000), 1min31s447 (78); 4.º Trulli (Jordan), 1min31s967 (59); 5.º Frentzen (Jordan), 1min32s061 (52), 6.º Heidfled (Sauber), 1min32s062 (81), 7.º Bernoldi (Arrows), 1min33s012 (35), 8.º Burti (Jaguar), 1min34s041 (30), 9.º Raikkonen (Sauber), 1min34s386 (19), 10.º Irvine (Jaguar), 1min35s233 (42).