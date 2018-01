Favorito, Rossi ganha MotoGP do Rio O piloto italiano Valentino Rossi, da Repsol Honda, confirmou o favoritismo e venceu neste sábado o Rio GP de Motovelocidade, 12ª etapa da temporada, no Autódromo Internacional Nelson Piquet. Em segundo lugar ficou o espanhol Sete Gibernau, da Telefonica Movistar Honda, e em terceiro, o japonês Makoto Tamada, também da Honda. O brasileiro Alex Barros, da Yamaha, ficou em 12º. Com o resultado, Rossi segue na liderança do Mundial, com 262 pontos. Gibernau vem logo na cola do atual campeão, com 211, enquanto o desafeto de Rossi, Max Biaggi, é o terceiro com 174. O brasileiro Alex Barros está em nono, com 80.