Favoritos sonham em vencer GP de Xangai Os pilotos com maiores chances de vencer a corrida, domingo, não escondem: desejam, mais do que outra etapa do Mundial, ganhar o GP da China e, tal qual a prova, entrar para a história. Xangai representa uma nova fronteira para a Fórmula 1. Sozinha, a China tem cerca de um quinto da população do planeta e é o mercado mais emergente do mundo. E o bom para os chineses é que os treinos demonstraram que as 56 voltas da competição podem ser emocionantes como os dois últimos GPs, Bélgica e Itália, nenhum vencido por Michael Schumacher, da Ferrari. Já aconteceu antes: Schumacher, já campeão, se apresenta para a corrida com cara amarrada, porque as coisas não saíram como ele queria na sexta-feira e no sábado, e, de repente, arrasou os adversários na prova. "Precisamos resolver nossos problemas de pneus", afirmou o alemão da Ferrari, depois do primeiro treino livre. Rubens Barrichello, seu companheiro, explicou: "Nossos pneus (Bridgestone) começam a soltar um pouco de borracha, nas primeiras voltas, mais os dianteiros, mas depois estabilizam-se e nos permitem boa velocidade." Kimi Raikkonen, da McLaren, ao contrário, comentou que uma das vantagens da McLaren no Autódromo Internacional de Xangai pode ser o desempenho dos pneus Michelin, de seu time, da BAR de Jenson Button, Williams, de Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya, e Renault, de Jacques Villeneuve e Fernando Alonso, equipes com maiores possibilidades de enfrentar a Ferrari. "Penso que a vantagem que demonstramos no primeiro dia, quando simulamos parte de uma prova, deve ser menor durante a corrida, mas acredito nela", afirmou o finlandês. Segundo explicou, os treinos de sexta-feira e deste sábado (Xangai está 11 horas à frente do horário de Brasília) acrescentaram bastante borracha ao asfalto novo do traçado. "O asfalto perde abrasividade e ganha aderência com a passagem regular dos carros", diz Massa, da Sauber, outra escuderia da Bridgestone, que como Schumacher confirmou os problemas do primeiro dia em Xangai. Todos os pilotos destacaram que os pneus terão papel ainda mais decisivo no GP da China que em outras etapas do campeonato, por tratar-se de uma pista onde ninguém tem referência de como eles reagirão depois de 15 voltas, condição não experimentada até agora. Montoya lembrou que a escolha dos pneus teve de ser feita sexta-feira, quando havia ainda menos dados sobre desgaste, por exemplo. Quórum - Primeiro os organizadores da 16ª etapa da temporada informaram, semana passada, que a maioria dos ingressos havia sido comercializada. Nesta sexta-feira havia rumores de que a história não é bem assim. Boa parte dos torcedores que irá assistir ao GP da China é de convidados das empresas que realizam grandes investimentos no país. Muitos nas próprias equipes de Fórmula 1 também. Os chineses que, apesar do excepcional crescimento do país, ainda formam um povo de poder aquisitivo baixo, na média, estão tendo o primeiro contato com a Fórmula 1 apenas agora. Não há previsão de chuva. Se vencer o primeiro GP numa nação que ainda se autointitula comunista não é estímulo suficiente, o que não parece ser o caso, chegar na frente dos concorrentes depois de 56 voltas numa das pistas mais desafiadoras, técnicas e difíceis do campeonato será um prêmio. O Autódromo Internacional de Xangai é único, por tudo, até na exigência de gostar de andar de seus usuários em razão de tudo ser distante dentro das dependências. O GP da China pode garantir a Rubinho o título de vice-campeão. Soma 98 pontos e se for o quinto colocado acrescenta mais 4 e chega a 102. Jenson Button, da BAR, terceiro, conseguiu até agora 71 pontos. Mesmo que ele vença neste domingo, o que o levaria para 81 pontos, não teria como alcançar Rubinho porque haveria em jogo depois, nos GPs do Japão e do Brasil, os últimos, apenas 20 pontos. A diferença entre eles já seria de 21 pontos (102 a 81). "Eu me interesso é pela vitória, não ser vice", repetiu sexta-feira o piloto da Ferrari. A TV Globo transmite o GP da China a partir das 3 horas.