Favoritos têm início decepcionante na Stock Car V8 Principais favoritos ao título da Stock Car V8, o bicampeão Giuliano Losacco (Vogel) e o atual campeão Cacá Bueno (Eurofarma RC) não tiveram o resultado dos sonhos na abertura da temporada, neste domingo, em Interlagos. Largando na 19.ª posição, Cacá fez uma boa corrida de recuperação e terminou em sétimo. Apesar da reação na prova, a decepção ficou evidente. "Não era o resultado esperado, principalmente na classificação. Largar em 19.º é complicado, mas consegui fazer uma boa corrida, principalmente por que o carro tinha muitos componentes novos e não sabíamos como eles iam reagir", disse o piloto carioca, vice-campeão em 2003, 2004 e 2005. O nono lugar também é o pior resultado de Cacá Bueno numa estréia, desde a eliminação em 2004, quando venceu em Interlagos, mas foi desclassificado por causa de um filtro de óleo colocado em posição irregular. Antes deste, apenas em 2002, quando não completou a corrida. "Realmente não começamos bem. É claro que eu gostaria de ter vencido, mas marcar pontos é também bom para esta fase do campeonato", disse Cacá, deixando claro que está mesmo pensado nos playoffs. Estreando pela equipe Vogel depois de correr por quatro anos na Medley/A. Mattheis, Losacco lamentou a juventude da parceria. "O carro é novo e sempre pode haver um problemas, e foi o que aconteceu", disse ele, que largou em 14.º e terminou em nono. "Passei boa parte dos treinos tentando corrigir alguns problemas técnicos no carro e não tivemos tempo de buscar um acerto ideal para a corrida. Aí, ficou mais complicado. Tive problemas nos freio, com o pedal muito baixo. O carro escapava de frente em algumas curvas, balançava e eu perdia tempo para corrigi-lo", completou. O problema do vice-campeão do ano passado foi detectado também por Cacá, que passou algumas voltas atrás do rival. "Ele estava muito rápido nas retas, mas estava freando muito cedo. Isso acabou me ajudando a ultrapassá-lo." Apesar do resultado decepcionante, assim como Cacá, Losacco é reticente quando o assunto é a disputa pelo título. "O campeonato acabou de começar, tem muita corrida pela frente e o importante agora é somar pontos e se classificar para o playoff. Aí sim vamos brigar de verdade para vencer as provas." A próxima etapa da Stock Car V8 está marcada para dia 6 de maio, no Autódromo Raul Boesel, em Curitiba.